10 modalități prin care poți scăpa definitiv de furnici

17:10

Sexul in timpul menstruației are o serie de beneficii, precum atenuarea crampelor asociate cu ciclul, ușurarea durerilor de cap care pot apărea în această perioadă și un libido crescut. Deși unele femei sau partenerii lor pot avea reticențe, medicii spun că nu este necesar să se evite activitatea sexuală în timpul ciclului lunar. În plus, […] Articolul Sexul în timpul menstruației: Un mare nu sau chiar recomandat apare prima dată în sinteza.org.