Statistica zilei: Alte 63 cazuri de COVID-19 și două decese, înregistrate în ultimele 24 de ore

12:10

Cel puțin 212 de țări și teritorii au administrat până în prezent peste 2 miliarde de doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, la un an și jumătate după ce primul caz de COVID-19 a fost raportat în China. Mai multe tipuri de vaccinuri au fost dezvoltate într-o viteză record, în mare parte datorită anilor de cercetare asupra virusurilor asociate și a investițiilor de miliarde de dolari în cercetare. Cu toate acestea, numai 10% din populația lumii, adică aproximativ 782 de milioane de oameni, a fost complet imunizată prin vaccinare până în prezent, potrivit datelor Our World in Data, citate de CNN.