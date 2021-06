Reluarea dialogului cu Putin împarte UE: „Încercăm să ne înţelegem cu ursul pentru a ţine în siguranţă o parte din albine”

12:50

După ce, începând cu anul 2020, pandemia a afectat toate sectoarele economice, în mod special turismul autohton, Moldova Travel a lansat noul spot de promovare a turismului și brandului de țară – Be Our Guest, again, in Moldova! (Fii oaspetele nostru, din nou, în Moldova). Turiștii sunt invitați să descopere și redescopere savoarea bucatelor, tradițiile […]