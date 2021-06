Andrei Năstase: Cele 235 de kilograme de heroină, capturate acum câteva zile, certifică faptul că R. Moldova a revenit pe ruta internațională a transportului de stupefiante

11:45

Curtea de Apel din SUA a celei de a 2-a circumscripții (New York) a casat hotărârea Tribunalului Districtual din New York din 1 noiembrie 2019 privind restabilirea prescripției pentru recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale pe baza cererii de chemare în judecată din partea „Gater Assets Limited” împotriva „Moldovagaz” și a Republicii Moldova. Potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, suma totală a creanței indicate în dosar s-a cifrat la 32,5 milioane de dolari, dintre care 9,86 milioane USD reprezintă̆ datoria de bază pentru gazele naturale furnizate în 1998 companiei SA „Gazsnabtranzit” (succesorul legal fiind SA „Moldovagaz”), iar 22,64 milioane este penalitatea, calculată începând cu anul 2000, cu o rată de 6,375% pe an.