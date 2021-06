Declarație: SIS a fost ajutat de unii membri ai Parlamentului să inducă în eroare comisia de anchetă în cazul răpirii lui Ceaus

09:50

Guvernul condus de Maia Sandu nu a reparat nici un drum din țară și nu i-a ajutat pe fermierii afectați de calamitățile naturale. Despre aceasta socialistul Grigore Novac i-a reproșat candidatului PAS, Natalia Gavrilița, care pe atunci ocupa funcția de ministru al Finanțelor. Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterilor electorale de la Jurnal TV.