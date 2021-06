SIS urmărește deputații și chiar a pătruns în birourile celor care anchetează răpirea ex-judecătorului ucrainean Nicolae Ceaus

09:40

Un pod pietonal s-a prăbușit miercuri pe autostrada 295, din nord-estul Washingtonului. Cinci persoane a fost rănite, traficul a fost blocat, iar echipele de urgență intervin pentru a diminua efectele unui scurgeri de motorină dintr-un camion care a fost prins sub dărâmături. Mai multe mașini au fost prinse sub podul prăbușit. Cinci persoane au fost [...] Articolul VIDEO // Un pod pietonal s-a prăbușit pe o autostradă din Washington. Un camion cu jumătate de tonă de combustibil, prins sub dărâmături apare prima dată în Știri din Moldova.