Incendiul de pe strada Ciuflea din capitală: IGSU a înaintat primele versiuni care ar fi provocat arderea

18:00

Ramos are pe masă 4 oferte. De ce alege PSG în loc de Bayern, Chelsea şi Manchester City Sergio Ramos continuă să privească la televizor prezenţa plină de probleme a Spaniei la EURO 2020 şi îşi pregăteşte pasul decisiv pentru următorii doi sau trei ani, semnarea contractului cu PSG. Oarecum surprinzător, omul care pare să aibă cea mai mare influenţă asupra lui în alegerea pe care urmează să o facă este Neymar jr, după cum explică jurnaliştii de la AS. com. Relaţia dintre cei doi fotbalişti este...