Raport ONU// Criză de apă, foamete, dispariția speciilor. Cum va arăta viața pe Terra peste 30 de ani

Proprietarii Ever Given au ajuns la un acord de principiu cu Autoritatea Canalului Suez (ACS) pentru eliberarea vasului de transport marfă, au transmis asigurătorii navei. Masivă navă a provocat o criză în transportul maritim de marfă la sfârșitul lunii martie, când s-a blocat în Canalul Suez, blocând această rută crucială timp de șase zile, conform Business Insider.