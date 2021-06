O minciună a făcut zeci de oameni să doneze. Povestea femeii din Africa de Sud care a născut 10 bebeluși este falsă

20:10

Crunchyroll, cea mai populară platformă de anime din lume, a anunțat 25 de serii, inclusiv așteptatul My Hero Academia Sezonul 5, Fruits Basket: The Final Sezonul, Tokyo Revengers și Zombie Land Saga Revenge (Sezonul 2). Fanii se pot bucura, de asemenea, pentru seriile noi care vin la Crunchyroll precum To Your Eternity și Don’t Toy … Articolul foto | Crunchyroll anunță 25 de serii pe care le poți privi oricând apare prima dată în ZUGO.