Blocul Comuniștilor și Socialiștilor: Vom acorda câte jumătate de milion de lei pentru susținerea afacerilor locale din mediul rural

14:30

Aliona Briceag, un candidat din partea Blocului, a declarat, azi, în cadrul unui briefing de presă, că socialiștii și comuniștii se vor opune cu vehemență închiderii instituțiilor de învățământ, dar și a celor medicale, din sate.„Sunt pedagog din Leova. Am muncit întreaga viață educând noile generații. O țară fără educație, fără școală de calitate, nu are nici un viitor. Se spune că dacă închizi o școală, trebuie să deschizi un penitenciar. Pentru că dacă nu mergi la școală, nu primești educația necesară, cunoștințele și abilitățile necesare, sunt foarte mari șansele să ajungi pe o cale greșită. Am trăit vremuri de tristă pomină când s-au închis peste o sută de școli. Acest proces, care poate fi calificat drept „genocid în educație”, i-a amploare în perioada când Maia Sandu a fost ministru al Educației. Noi suntem categoric împotriva închiderii școlilor.