Senzații tari și adrenalină

21:20

Dacă în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, președintele Maia Sadnu va reuși să formeze o majoritatea parlamentară care o va susține, atunci poziția Chișinăului față de regiunea transnistreană va fi una dură. Părerea îi aparține Nataliei Haritonova, politolog și profesor la Academia Rusă de Economie Națională și Administrație Publică pe lângă președintele Federației […]