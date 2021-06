Noutățile Editurii Cartier pentru luna iunie. Cu ce cărți îți poți îmbogăți biblioteca

16:15

Fashion Institute of Technology (FIT) a fost desemnată cea mai bună școală de modă din lume în anul 2021, potrivit revistei CEOWORLD, în timp ce London College of Fashion și Westphal College of Media Arts & Design de la Universitatea Drexel au ocupat locurile doi și trei consecutiv. Articolul Top 100 cele mai bune școli de fashion din lume. Cea mai apropiată instituție de noi se află la Kiev apare prima dată în #diez.