Președintele raionului Rezina surprins cu automobilul de serviciu parcat în propria gospodărie

„Flori de tei deasupra noastră or să cadă…”; Seară a poeziei de dragoste, în curtea Casei Fundației Regale Iubitorii de poezie sunt așteptați în această seară, începând cu ora 18:30, la o seară a poeziei de dragoste „Flori de tei deasupra noastră or să cadă…”. Imaginea florilor de tei coboară simbolic din poemul „Dorința” al lui Mihai Eminescu în aerul parfumat și dulce al abundenței florale din curtea Casei Fundației Regale. Evenimentul se va desfășura sub semnul liricii eminesciene, iar formel...