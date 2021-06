(video) Vasile Năstase, despre secțiile de vot din diasporă: „Chestia cu 35 de zile este un artificiu. Avem o decizie judecătorească, ce trebuie executată”

20:10

Spiritele se încing la primăria Chișinău - la un an și jumătate de „conlucrare”, se pare că s-a umplut paharul. Ion ceban spune că nu a ascuns faptul că proiectele restante ale autorităților locale sunt în responsabilitatea viceprimarului Victor Chironda. „Nu am dat nume, dar am numit exact domeniul de competențe. Am discutat la ședințe, am discutat în grupuri restrânse, am discutat în privat cu dumnealui, nimic nu s-a schimbat, i-am dat termene, apoi alte termene, iarăși nimic nu s-a schimbat - temei pentru demiterea dumnealui din funcție va fi foarte clar lipsa de capacitate de a munci pe domeniile de care era responsabil”, a explicat Ion Ceban la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA.