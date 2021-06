Cu cât se vinde Moldova?

10:30

„Apă-Canal Chişinău” va întrerupe temporar furnizarea apei potabile miercuri 23 iunie, orele 09.00 - 23.00. Va fi deconectată apa pe str. Bucuriei, 13A, 20, str. Prunului, 15, 19, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26, str. Gh Iablocikin, 5A şi str. C Ieşilor, 6, 8, 8/1, 10/1, 10/3. Totodată, „Apă-Canal Chişinău” va întrerupe temporar furnizarea apei potabile pe străzile Zelinski, 28-36, cu fracții, şi Trandafirilor, 13/6, 15/4. Sistările au loc în legătură cu lucrările privind racordarea reţelelor de apeduct, finanţate din sursele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Băncii Europene de Investiţii (BEI), transmite IPN. The post Fără apă la robinet pe unele străzi din capitală first appeared on Accent.