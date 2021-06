Aocatul Poporului salută decizia CSJ cu privire la sectiile de votare din diasporă

10:30

O nouă tulpină mutantă a variantei Delta, descoperită în India; Ce știu medicii despre Delta Plus Autorităţile sanitare din India au anunţat marţi descoperirea a 22 de cazuri de infectare cu o mutaţie a variantei Delta a coronavirusului, denumită Delta Plus. Tulpina a fost identificată și în alte opt țări, potrivit unui oficial guvernamental. Majoritatea celor 22 de cazuri de infectare cu varianta Delta Plus sunt în statul indian Maharashtra, epicentrul pandemiei în India, alte câteva fiind conf...