Moscova introduce un pașaport sanitar obligatoriu care va reglementa accesul în baruri și restaurante

În anul 2020, interesul față de tehnologii și profesiile viitorului a crescut exponențial. Pe de o parte, companiile IT sunt în continuă căutare de specialiști calificați, iar pe de alta – tot mai mulți tineri aleg să studieze profesiile viitorului. Pentru a le oferi fetelor și femeilor din regiuni posibilitatea să studieze, să îmbrățișeze o profesie chiar în zonele rurale unde locuiesc și să aibă oportunități salariale decente, proiectul Tekwill a lansat inițiativa „Women in Online Work". Timp de trei luni, aproximativ 50 de fete și femei din localități din nordul, centrul și sudul țării și-au dezvoltat abilitățile necesare și au învățat una dintre cele mai solicitate profesii în domeniu: Software Tester, Social Media Management sau Design Grafic. Pe durata cursului sau imediat după finalizare, participantele au reușit să se angajeze. De la jurnalism la IT. Victoria Stegărescu: „Un curs de Software Tester mi-a schimbat viața profesională"