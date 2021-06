23 iunie 1990. Parlamentul R. Moldova adopta declarația de suveranitate, făcând primul pas spre independența față de URSS și spre ceea ce se spera că va fi Unirea cu Țara-Mamă, după modelul anului 1918

07:30

Romania risca sa aiba un ghimpe rusesc in coasta in cazul in care nici un partid unionist nu va trece pragul la urmatoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova. Comicul de situatie e ca partidele unioniste sunt acuzate de legaturi cu Rusia chiar de catre cei care au fost la guvernare cu oamenii rusilor, PSRM. Imaginati-va un PAS care are nevoie de Renato Usatii ca sa poata guverna. Ce garantie de dezvoltare economica au romanii de peste Prut in conditiile astea.