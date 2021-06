„A fi miliardar este mult mai greu decât pare!”: Jeff Bezos și Elon Musk vor să-și „ardă” averile în spațiu

18:00

Bitcoin a scăzut marți cu peste 7%, la cel mai scăzut nivel din ianuarie. Valoarea cripomonedei este acum sub 30.000 de dolari, pe măsură ce represiunea din China ia amploare. Bitcoin a scăzut marți sub 30.000 de dolari pentru prima dată din ianuarie 2021, această scădere adăugându-se la pierderile provocate cu o zi înainte, după