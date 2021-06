Terenuri agricole înnămolite, drumuri distruse și case descoperite au fost lăsate în urmă de către ploile din ultimele zile | VIDEO

15:40

Vaccinul „Abdala" împotriva coronavirsului, dezvoltat de Cuba, are o eficiență de 92,28%. Un anunț în acest sens a fost făcute de grupul farmaceutic de stat BioCubaFarma, notează Newsmaker.MD, citând Reuters. Anunțul a venit la doar câteva zile, după ce guvernul cubanez a declarat că un alt vaccin autohton, Soberana 2, are o eficiență de 62%.