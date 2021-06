Angela Merkel amestecă vaccinurile. După prima doză de AstraZeneca, cancelarul german a făcut rapelul cu un alt vaccin

17:50

Valoarea Bitcoin a scăzut marţi sub pragul de 30.000 de dolari, pentru prima dată de la sfârşitul lunii ianuarie. Criptomoneda este afectată de recentă campanie demarată de autorităţile chineze împotriva criptomonedelor. În jurul orei 12.50 GMT, un Bitcoin se tranzacţiona la 29.950 de dolari, cu 9,25% sub cotaţia înregistrată luni seara, după ce anterior a