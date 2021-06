UEFA a decis unde se va juca finala EURO 2020

10:40

Ion Ceban susține că lucrările de renovare a străzii 31 August din capitală nu au început la timp pentru că viceprimarul de ramură, Victor Chironda, împreună cu echipa sa, au desenat un an de zile o schiță care într-un final nu au corespuns realității. Haideți acum să deschid paranteze. Un an de zile, și-a adus […]