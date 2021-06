Rezultatele proiectului „50/50: Drepturi egale, responsabilități egale”, din cadrul campaniei Un Tată Bun

14:45

În clipul video anterior, am explicat care sunt etapele de muncă înainte de alegeri, cum funcționează platforma prin intermediul căreia vedem rezultatele în timp real și câtă muncă se investește, de fapt, pentru ca aceasta să fie funcțională în ziua X. În partea a II-a, vorbim despre activitatea platformei nemijlocit în ziua scrutinului. Am discutat cu Alexandru Balmoș, șeful direcției IT a CEC despre posibilele riscuri, dar și cum se procesează toate datele pentru ca să putem să le vizualizăm în regim real. Articolul (video) Prezența la vot și afișarea rezultatelor. Cum funcționează platforma în ziua alegerilor (partea II) apare prima dată în #diez.