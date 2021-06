Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, Mai 2021

12:10

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 17.06.2021, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016” (în continuare - proiectul hotărârii). Proiectul instrucțiunii are drept scop atât introducerea indicatorilor și datelor noi care urmează a fi raportate de bănci în baza Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, cât și modificarea cerințelor existente cu privire la completarea raportului ORD 3.17 „Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate”, ținând cont de solicitările băncilor licențiate, exprimate cu diverse ocazii, privind includerea unor specificații suplimentare. În proiect este propusă modificarea anumitor coloane din raportul ORD 3.17 „Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate”, ținând cont atât de solicitările băncilor, cât și de uniformizarea conținutului raportului cu instrucțiunea COREP, în special formularul C 07.00. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova. Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în perfecționarea modului de raportare primară de către bănci a indicatorilor în vederea identificării și supravegherii riscului de credit. Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.5 alin. (1) lit. c) și d), art.11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 44 lit. a) din Legea nr.548/ 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 106, 138 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare. Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 30.06.2021, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: supraveghere@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău. Limba Română