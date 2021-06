Vrei să votezi, dar nu vei fi acasă? Ia un certificat pentru drept de vot. Cum îl obții

15:30

Grupul de companii „Felicia” se extinde, prin achiziționarea „RihPanGalFarma SRL” și „Gedeon Richter”. Inițiat acum un an, procesul de achiziționare are drept scop unirea forțelor celor două companii. Procedura de achiziție are loc cu respectarea standardelor și cerințelor UE și se desfășoară sub monitorizarea tuturor părților implicate, inclusiv monitorizare externă a organelor europene abilitate pe teritoriul Ungariei.