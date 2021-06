Eleve din România și Republica Moldova, medalii de aur, argint și bronz în cadrul Olimpiadei Europene de Informatică

14:10

Cetățenii R. Moldova din UTA Găgăuzia învaţă gratuit limba şi literatura română în cadrul unui program finanţat de Guvernul de la Bucureşti. În ultimii 3 ani, misiunea de a preda lecţii de limbă, cultură şi istorie a civilizaţiei româneşti i-a revenit profesorului Carmen Dimitriu, lector la Institutul Limbii Române din Bucureşti. Cursurile au fost organizate pentru studenţii facultăţii de filologie de la Universitatea de Stat din Comrat, dar şi pentru toţi doritorii de a învăţa limba română, notează TVR Moldova. Pe 31 august 2018, lectorul Carmen Dimitriu a ajuns la Comrat, iar a doua zi, pe 1 septembrie, şi-a început activitatea la Universitatea de Stat din oraş. Profesorul intuia că urma să aibă o misiune dificilă, aşa cum în jur se vorbea doar în limba rusă. „După ce am stat cam o oră, am coborât bagajele, m-am instalat, soţul meu a spus punem bagajele înapoi şi mergem acasă. Eu am spus că nu merg, am venit aici cu o misiune. Pentru că ştiam că pot să fac lucruri bune şi aici şi pot să-mi îndeplinesc menirea mea de dascăl”, a declarat Carmen Dimitriu, de la Institutul Limbii Române din București. Pe lângă studenţii de la catedra filologie, la cursurile de limba şi literatură română s-au înscris peste 200 de funcţionari publici, jurnaliştii de la televiziunea locală, profesori şi cetăţeni simpli. Toţi doreau să cunoască limba română. „Funcţionam cu aceste cursuri în cadrul lectoratului, dar ca să le fie lor mai uşor, mergeam chiar la instituţii de două ori pe săptămână să le predau şi aşa am avut Curtea de Apel din Comrat, am avut Jandarmii, se numesc Carabinieri aici, unde aveam câte 30 într-o grupă”, a mai spus aceasta. Potrivit lui Carmen Dimitriu, chiar şi începătorii care abia învăţau primele expresii în limba română, doreau să studieze operele marilor scriitori Mihai Eminescu şi Grigore Vieru. Pentru a menţine viu interesul discipolilor pentru studierea limbii române, lectorul a folosit cele mai moderne tehnici de predare. „Îşi aminteau cum să conjuge un verb, nu-şi aminteau cum să-l pună în propoziţii. Aşa că am încercat să fac ore bazate pe comunicare, îmbinate cu elemente de civilizaţie de cultură, lucruri atractive, cu prezentări, cu seri de lectură, cu seri de film românesc. Am avut un proiect prin care s-a organizat o excursie în România, la locurile istorice şi am luat şi profesori de la Universitate şi studenţi şi cursanţi”, mai spune lectorul. Pe 1 decembrie 2018, când toţi românii au marcat Centenarul Marii Uniri, şi Carmen Dimitriu a organizat la Universitatea din Comrat o ceremonie culturală dedicată acestui important eveniment istoric. „Am avut susţinerea totală a domnului rector şi susţinerea studenţilor şi a cursanţilor, care au venit cu mare interes şi cu mare bucurie şi au dansat chiar hora unirii la final. Eu nu am îndrăznit să le spun”, a mai adăugat Carmen Dimitriu. După ce a predat lecţii timp de 3 ani la Comrat, Carmen Dimitriu spune că îşi doreşte să revină în UTA Găgăuzia pentru a continua să-i înveţe pe localnici limba şi literatura română. „Chiar se observă că în ultima vreme, în ultima perioadă oamenii din Găgăuzia au devenit din ce în ce mai conştienţi că trebuie să cunoască limba română, care este o limbă de stat”, a concluzionat aceasta. Catedra de Limba Română din regiunea Autonomă Găgăuzia din Republica Moldova a fost înfiinţată în 2015, în urma semnării unui protocol între Institutului Limbii Române şi Universitatea de Stat din Comrat. Articolul Limba română, studiată în UTA Găgăuzia datorită unui program finanțat de România apare prima dată în InfoPrut.