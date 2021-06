/VIDEO/ „AgroTerra” – o nouă campanie, marca Știrile TV8

11:10

Peste ocean a fost dat startul ediţiei din 2022 a concursului North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY). Organizatorii se așteaptă ca un număr total de 38 de mașini, pickup-uri și vehicule utilitare să fie eligibile pentru premii. Începând de astăzi şi până în vara anului viitor, producătorii auto menţionaţi intenționează […]