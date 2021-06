Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” te invită la o seară de poezie de dragoste

18:15

Echipa #diez crede că, pe lângă disciplinele tradiționale, un elev (o elevă) din anul 2021 trebuie să cunoască și alte lucruri ce-i influențează direct viața socială și relațiile cu cei din jur. Din acest motiv, concomitent cu sesiunea de BAC, am decis să publicăm și câteva teste alternative ce vizează subiecte diferite de cele tradiționale. Unul dintre aceste teste este despre experimentele culinare în care cu toții ne-am aventurat în special în ultimul an, când am petrecut foarte mult timp în casă. Echipa #diez a avut și un proiect dedicat acestora, în baza căruia am realizat întrebările de mai jos. Articolul BAC alternativ. La ce întrebări ar răspunde elevii și elevele dacă ar avea examen la „Ce am gătit în carantină” apare prima dată în #diez.