Cristiano Ronaldo reacționează după critici: ”Unii îmi copiază trecutul”

Ce efecte are solstițiul de vară din 21 iunie 2021; Energia celei mai lungi zile din an Solstițiul de vară sau Ziua Soarelui are loc luni, 21 iunie, și marchează momentul în care începe vara din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic. Este și ziua cea mai lungă din an, în care ne vom bucura cel mai mult de lumina Soarelui. Solstiţiul de vară a fost, din cele mai vechi timpuri, prilej de bucurie și sărbătoare, fiind legat de momentul strângerii recoltei. Denumirea de solstiţiu provine...