Detalii noi despre stare de sănătate a moldoveanului care a scăpat cu viață în Anvers, Belgia

Momente emoționate pentru angajații Direcției Chinologice a Inspectoratului General al Poliției, subdiviziune care a împlinit astăzi 61 de ani de la înființare. Cu acest prilej, a fost organizată o demonstrație de zile mari de câinii de serviciu și instructorii lor. În prezent, Direcția Chinologică are 26 de câini, cel mai bătrân are 10 ani, cel