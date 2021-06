La mulți ani, dragi lucrători medicali și farmaciști!

În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, este marcată Ziua Lucrătorului medical și a farmacistului. Acum, mai mult ca oricând, în perioada pandemiei de COVID-19 suntem profund recunoscători eroilor în halate albe pentru că sunt zi de zi alături de pacienți, pentru a le oferi ajutor și a salva vieți. Conducerea Ministerului... The post La mulți ani, dragi lucrători medicali și farmaciști! appeared first on Stop COVID-19.

