Amplasarea celor două puncte mobile pentru vaccinarea antiCOVID-19, un troleibuz și un autobuz: 21 iunie 2021

Primăria municipiului Chișinău informează că pe data de 21 iunie, a. c., cele 2 puncte de vaccinare mobile: troleibuz și autobuz, se vor afla în intervalul orelor 10:00-18:00, în următoarele locații: troleibuzul va fi în sectorul Buiucani, Calea Ieșilor, în preajma Parcului „Alunelul", iar autobuzul se va deplasa în orașul Codru str. Costiujeni 1G, CMP „SinBioDan", adiacent parcării...

