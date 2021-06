Clienţii fără… veceu

11:30

Născut la 19 martie.2003 în orașul Chișinău. Locuiește cu familia în Suedia, din august 2018. Elev în anul II la Gimnaziul Kulturama, programul teatral, din Stockholm, Suedia. Gotland. Cea mai mare insulă suedeză și cea mai mare insulă din Marea Baltică. Locul în care am început să descopăr cultura și societatea suedeză acum doi ani. Locul în care am absolvit clasa a 9-a, aici am întâlnit oameni fără de care nu îmi pot închipui viața acum. Dupa doi ani sunt din nou aici pentru o mică vacanță. O...