Israelul a reintrodus măsura purtării măştii de protecţie în anumite zone

14:20

Când Maia Sandu vorbește despre oamenii buni, îi are în vedere pe favoriții săi pe care îi promovează și nu pe cetățenii pe care îi utilizează drept instrument pentru a ajunge la putere, pentru a-l întoarce pe Vlad Filat în politică și la scheme. Declarația a fost făcută de deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, care a continuat astăzi să prezinte lista candidaților PAS la funcția de deputat care au fost obiectul unor dosare penale. The post Odnostalco: Prin penalii din lista PAS, Maia Sandu vrea să îl readucă pe Filat la putere first appeared on Accent.