Cîţi paşi trebuie să facă un om pentru a-şi prelungi viaţa

Infectia cu virusul hepatic C cauzeaza inflamatia ficatului asa ca pacientii diagnosticati cu hepatita C ar trebui sa adopte o dieta antiinflamatoare.Elemente esentiale ale dietei antiinflamatoareGrasimi sanatoase – grasimile monosaturate, polinesaturate, dar si acizii grasi Omega-3 joaca un rol esential in dieta antiinflamatoare.Fibre – reduc inflamatia, iar nutritionistii recomanda c