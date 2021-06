O persoana a ajuns la spital, iar mai multe masini au fost avariate in urma unui scandal produs in capitala. Momentul in care un avocat arunca cu pietre in trei masini si agreseaza mai multe persoane - VIDEO

O persoana a ajuns la spital, iar mai multe masini au fost avariate in urma unui scandal produs in capitala. Momentul in care un avocat arunca cu pietre in trei masini si agreseaza mai multe persoane - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md