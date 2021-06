Calea Lactee îşi pierde din viteza de rotaţie

18:50

Ronaldo şi povestea unui fizic impecabil: 6 mese pe zi, niciun pic de alcool. Bacalhau a Bras, felul de mâncare preferat Cristiano Ronaldo este în centrul atenţiei şi la EURO 2020. A dat două goluri şi a devenit deja golgheterul all time la turneele finale ale campionatelor europene. Dar, parcă, mai mult s-a discutat despre gestul său de a muta din faţa lui sticlele de coca cola şi de a spune "beţi apă! Toată lumea recunoaşte însă că Ronaldo arată impecabil, deşi are 36 de ani. Are un stil de vi...