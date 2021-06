O femeie din Donici, Orhei a fost găsită înecată în fântână

18:15

Astăzi DSE mun. Orhei și-a deschis larg ușile pentru mic și mare în contextul marcării Zilei Internaționale a copiilor. Participanții la acest eveniment s-au familiarizat cu activitatea pompierilor și salvatorilor. Potrivit unui comunicat al Direcției, copiii s-au echipat în ținută de luptă și au avut parte și de o demonstrație a tehnicii de intervenție în ...The post Pompierii din Orhei au deschis ușile pentru copii de ziua lor FOTO first appeared on Radio Orhei.