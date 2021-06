Concurenții electorali pot cere modificări în lista de candidați la funcția de deputat pînă pe 26 iunie

15:00

După ce a lansat piesa "Hola, Senorita" în aprilie, interpreta GINIA își bucură fanii cu un nou single, care îți trezește amintirea serilor de vară.„Această melodie a fost scrisă vreo 3-4 ani în urmă, atunci cînd am simțit acei "fluturi în stomac" pentru prima dată. Este poate una dintre cele mai sincere piese, atît de personală încît am păstrat-o în secret timp de un an. De fiecare dată c