Trei femei au decedat din cauza Covid-19, în ultimele 24 de ore

20:00

Președintele Partidului Legii și Dreptății, Nicolae Alexei continuă dezvăluirile și spune că deține documente ce demonstrează legătura lui Vladimir Plahotniuc și organizația criminală Micu. „Toate actele care confirmă clar cele spuse de mine sunt cu grif secret, întrucât conțin numele tuturor agenților care au participat la acțiunile de investigații, unii sub acoperire. Acest procuror, care a ieșit în apărarea lui Plahotniuc, nu are competențele necesare ca să aibă acces la acte secrete. Mai mult am să vă spun, nu cred că Petru Gîlcă, Micu a discutat cu dvs la telefon, pentru că vocabularul, expresiile, totul denotă o înscenare”, a declarat generalul la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA, după ce redacția noastră a publicat un comentariu oferit telefonic de către Petru Gîlcă, alias Micu, privind legătura sa cu fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc.