(video) Sticla securizată. Rezistă chiar dacă arunci cu o cărămidă în ea

Relativ recent, vinul a devenit parte din viața mea. E firesc că l-am gustat și mai devreme, ba chiar am și avut ocazia să-l fac aproape an de an, fapt pentru care îi sunt enorm de recunoscător tatălui meu care m-a învățat să apreciez lucrurile simple. Dar am început a înțelege vinul mult mai târziu, cel mai probabil din cauză că nu aveam suficientă maturitate și experiență pentru a răspica gusturile. Abia am început să ne cunoaștem și sunt foarte bucuros că am descoperit acest nectar misterios care mi-a deschis o nouă dimensiune. Am decis să împărtășesc această experiență prin intermediul unei liste de cinci filme care trezesc pofta de a cunoaște această pasiune, de a o revalorifica sau, pur și simplu, de a savura un pahar de vin, cum de fapt și începe totul.