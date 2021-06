În capitală se desfășoară Marșul Familiei (VIDEO)

15:00

Oamenii înțeleg că în Parlament urmează, de fapt, să ajungă persoane cu capacități care anterior au gestionat anumite segmente, inclusiv cele de stat și știu elementar cum funcționează mecanismul instituțional. Nu am nimic împotriva cadrelor didactice, ei fiind oamenii care cultivă în viitoarea generație a unor cunoștințe temeinice, dar puțini dintre ei cunosc ce ar fi asta procesul legislativ, ce atribuții și drepturi are un deputat, cum poate un deputat să soluționeze problemele cetățenilor etc. Mult mai mult, nu au competențe esențiale asupra procesului de eleborare a actelor normative sau asupra prevederilor în general a legislației în vigoare.