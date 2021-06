Cine sunt câștigătorii și câștigătoarele Concursului Național „Cel mai bun plan de afaceri” ediția a VIII-a

17:30

În perioada 11-15 iunie, în cadrul proiectului QFORTE, reprezentanții ASEM, prim-prorectora cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ., Ala Cotelnic și Rodica Crudu, dr., conf. univ, coordonatoare instituțională a proiectului QFORTE, membre a grupului de lucru pentru Politica Națională în domeniul Asigurării Calității în sistemul de învățământ superior, creat în cadrul proiectului QFORTE/Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova, au participat în cadrul primei vizite de studiu la CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education/Germany.