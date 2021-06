Vladimir Voronin, implicat în scandaluri de corupţie, la Ungheni / Scheme frauduloase cu zeci de apartamente

07:50

„De Ziua Eroilor, am onorat memoria soldaților români care au căzut pentru apărarea țării în cel de-al doilea război mondial și își dorm somnul de veci în cimitirul de la Stoicani - Soroca. Am avut, cu acest prilej, bucuria de a cunoaște români extraordinari, care mențin nestinsă flacăra unionismului. Am vorbit despre jertfă, într-o zi pilduitoare pentru jertfă, și despre necesitatea unei educații pentru jertfă a noii generații. Fără jertfă nu se clădește nimic durabil”, a spus ieri la Soroca, copreședintele AUR, Claudiu Târziu.