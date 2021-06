Analist politic: Vizita în Italia a Președintelui, la fel ca și propunerea unui set de facilități înainte de această deplasare, scoate în evidenta cel puțin două aspecte curioase

16:10

Partidul „Pro Moldova” sărbătorește astăzi 1 an de la înregistrare, informează TRIBUNA. Cu această ocazie, Andrian Candu, președintele partidului, a venit cu un mesaj. El a spus că a fost 1 an „plin de activitate și multe realizări, cu multă muncă și dedicație, cu responsabilitate”. „Am reușit în acest an să punem bazele unei echipe profesioniste […]