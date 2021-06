Expert în economie de la București: Obiectivul statului român este unificarea cu R. Moldova, iar integrarea europeană a R. Moldova sub altă formă este utopie

România nu a avut niciodată curaj, ca stat, să spună că vrea să ia Basarabia înapoi. Declarația a fost făcută de Petrișor Peiu, expert în economie de la București, care a subliniat că obiectivul statului român este unificarea cu R. Moldova, iar integrarea europeană R. Moldova sub altă formă este utopie. „În primul rând ne-a lipsit un obiectiv. Noi nu am avut niciodată, ca stat, curaj să spunem că vrem să luăm Basarabia înapoi. Noi tot timpul venim și spunem că vrem un parcurs european pentru Republica Moldova, deși este clar că nu există niciun parcurs european și că nu va fi prea curând și e un eșec tot ce e acolo. Nu am avut curaj să ne asumăm, că dacă noi ne asumam și spuneam: obiectivul guvernului, al statului român este reunificarea cu Basarabia, cu teritoriul dintre Prut și Nistru”, a declarat Petrișor Peiu. Potrivit expertului de la București, dacă statul român ar fi spus acest lucru, atunci ar fi câștigat mult mai mult și s-ar fi poziționat de partea bună a istoriei. „Astfel, atunci când statul moldovenist ar fi avut eșecurile pe care le-a avut, poporul se putea îndrepta spre România, dar așa, România nu este un magnet, nu spune niciodată clar – eu vreau să vă iau, voi 3 milioane de români basarabeni, să știți că oricând vreți veniți la mine”, a mai adăugat analistul economic în cadrul unei emisiuni online. Totodată, Petrișor Peiu a remarcat că statul român a mizat tot timpul pe niște politicieni mărunți din Republica Moldova pentru a îndeplini niște teme mărunte. „Am dat bani mulți acolo unor escroci care se folosesc de acești bani pentru a-și perpetua puterea politică statalistă, antiromânească și care ne jignesc imediat cum se închide ușa. (...) Noi am finanțat politicienii stataliști de acolo, iar ei ne luau în bășcălie și râdeau de noi. Așa s-a ajuns la situația în care majoritatea cetățenilor din Republica Moldova nu au încredere în administrația de la București. Acesta este un fapt și trebuie să o spunem. Chiar și cei care sunt unioniști nu au încredere în administrația de la București și, din păcate, nu prea au încredere nici în partidele unioniste de acolo, pentru că văd că Bucureștiul în loc să sprijine pe unioniștii din R. Moldova, îi sprijină tot pe stataliști - ba pe Filat, ba pe Plahotniuc”, a conchis analistul de la București. Articolul Expert în economie de la București: Obiectivul statului român este unificarea cu R. Moldova, iar integrarea europeană a R. Moldova sub altă formă este utopie apare prima dată în InfoPrut.

