Câți concurenți electorali se vor regăsi în buletinul de vot la alegerile parlamentare din R. Moldova

18:20

Ministerul Culturii din Republica Moldova și-a exprimat dezacordul privind edificarea și inaugurarea sculpturii „Veronica Micle”, amplasată în scuarul Mihai Eminescu din Chișinău. Conform instituției acțiunea respectiva ar fi fost întreprinsă cu încălcarea normelor legale. „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării menționează că edificarea sculpturii „Veronica Micle” s-a realizat cu abateri de la prevederile legale, fiind edificată fără hotărârea Guvernului, respectiv sculptura inaugurată nu dispune de Statut de monument de for public, precum prevede Legea monumentelor de for public nr.192/2011, art.4 și astfel, nu va beneficia de protecția statului. Totodată, amplasarea sculpturii în zona de protecție a monumentului de for public „Mihai Eminescu”, înscris în Registrul local al monumentelor de for public al mun. Chișinău, a fost făcută cu încălcări în absența coordonării/ avizării prealabile a locului de amplasare cu Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin intermediul Consiliului Național al Monumentelor”, a anunțat instituția. Amintim că joi, 17 iunie 2021, în scuarul Mihai Eminescu din centrul orașului Chișinău a fost inaugurată sculptura urbană Veronica Micle. În context, autoritățile municipale au menționat că inițiativa instalării noii sculpturi urbane a reprezintă un omagiu adus lui Mihai Eminescu, dar și completarea scuarului cu elemente noi, în beneficiul chișinăuienilor și a oaspeților Chișinăului. Articolul Veronica Micle încalcă legea la Chișinău apare prima dată în InfoPrut.