Ea este cea mai cunoscută fantomă din istorie. Destinul cu piele de găină avut de Lady Dorothy Walpole

12:50

Cu sute de ani de istorie în spate, un Old Fashioned are mari șanse să fie primul cocktail din toate timpurile, o combinație de băutură spirtoasă, zahăr, bitters și apă. În 90% din cazuri se face cu bourbon whiskey, dar există variații cu cognac, rom sau altă variație de brandy. Când te apuci să faci cocktailuri, […] Articolul Cum faci un Old Fashioned, probabil primul cocktail din toate timpurile apare prima dată în sinteza.org.