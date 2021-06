Cine va ocupa locul de căpitan al Real Madrid, în locul lui Sergio Ramos? Va fi întreruptă o tradiție din 1904

17:40

Donald Trump, cel de-al 45-lea președinte american, a declarat miercuri seară că întâlnirea succesorului său cu preşedintele rus Vladimir Putin a fost „o zi bună pentru Rusia” şi a adăugat că SUA „nu obţinut ceva”, informează Mediafax. „Nu am obţinut ceva. Am oferit o scenă foarte mare Rusiei şi nu am obţinut nimic”, a declarat … Articolul Donald Trump după întâlnirea dintre Biden şi Putin: „O zi bună pentru Rusia” apare prima dată în ZUGO.