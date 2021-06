Când își va administra vaccinul anti-COVID-10 Dodon? Anunțul a fost făcut liderul PSRM din Rusia

16:40

New York a atins un moment important în gestionarea pandemiei, după ce guvernatorul Andrew Cuomo a anunţat că 70% dintre adulţii din acest stat american au primit cel puţin o doză dintr-un vaccin anti-COVID-19. Pentru a marca momentul, clădiri emblematice au fost iluminate în albastru şi auriu, şi au fost organizate focuri de artificii pe […]